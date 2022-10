Yakuza Like a Dragon non esisterebbe senza One Piece! Lo svela il produttore

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di Crunchyroll, Masayoshi Yokoyama dello studio Ryu ga Gotoku ha condiviso un segreto che ha dell'incredibile: Yakuza Like a Dragon non esisterebbe senza Cappello di Paglia e One Piece!

"Non ne ho mai parlato prima e non sono sicuro di poterlo fare adesso", esordisce il massimo esponente della software house interna a SEGA prima di svelare che Yakuza Like a Dragon è davvero ispirato a One Piece.

A detta di Yokoyama, infatti, "Ichiban è fondamentalmente Rufy. E intorno a lui ci sono Zoro, Nami e il resto della ciurma, capisci? Mentre creavo Like a Dragon, One Piece e le avventure di Cappello di Paglia erano così al centro dei miei pensieri che alla fine mi sono lasciato trasportare da quel mondo. One Piece ha avuto un'influenza enorme".

L'amore smisurato dell'esponente dello studio Ryu ga Gotoku per il manga e anime di Eichiiro Oda ha perciò influenzato profondamente lo sviluppo dell'avventura con protagonista Ichiban Kasuga. Lo stesso Yokoyama sostiene che "in cuor mio so che Yakuza Like a Dragon è fondamentalmente la mia versione ideale di quello che potrebbe essere un videogioco spin-off come Yakuza One Piece. Forse non mi crederete, ma è così che ho avuto l'ispirazione per realizzarlo!".

Cosa ne pensate delle parole di Yokoyama? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Yakuza Like a Dragon.