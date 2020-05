Yakuza Like a Dragon, non solo Xbox Series X: in arrivo anche su PS5?

In occasione dell'Inside Xbox trasmesso da Microsoft ad inizio maggio, è giunto l'annuncio ufficiale della pubblicazione di Yakuza: Like a Dragon su Xbox Series X.

Il settimo capitolo della serie SEGA si appresta così a debuttare anche su next gen: al momento, tuttavia, non è stata ancora confermata un'eventuale versione PlayStation 5 di Yakuza: Like a Dragon. Un indizio in merito potrebbe tuttavia essere giunto direttamente da Daisuke Sato, da anni al lavoro sul franchise videoludico.

Nel corso di una recente diretta streaming ha infatti ammesso di aver quasi rivelato un'informazione ancora top secret. Nel discutere della pubblicazione del gioco, Sato si è infatti improvvisamente interrotto, per poi proseguire affermando: "Ops, ho quasi detto qualcosa di cui non dovrei ancora parlare". In seguito ha poi aggiunto che "C'è ancora qualcosa che dobbiamo sviluppare per la versione occidentale".



Visto che Yakuza: Like a Dragon è attualmente un'esclusiva PlayStation 4 in Giappone, mentre la versione occidentale conta già PC, Xbox One e Xbox Series X, il pensiero è andato piuttosto rapidamente ad un'edizione PS5. Ad alimentare le indiscrezioni ha del resto recentemente contribuito anche l'avvistamento di Yakuza: Like a Dragon per PS5 nel catalogo di un rivenditore online. Per scoprire la verità, ad ogni modo, non resta altro da fare che attendere.