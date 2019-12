Yakuza Like a Dragon: nuove immagini svelano la mappa e alcune ambientazioni

Continuano ad emergere nuove informazioni sull'attesissimo Yakuza Like a Dragon, settimo capitolo della serie SEGA che ne stravolge numerosi aspetti sia dal punto di vista del combat system che della narrazione.

Grazie ad un'ondata d'immagini pubblicate da SEGA è infatti possibile ammirare per la prima volta l'intera mappa di Isezaki Ijincho, setting principale del gioco che sostituirà per la prima volta Kamurocho. Com'è possibile vedere nella galleria d'immagini che trovate qui sotto, sono numerose le ambientazioni che potrete liberamente visitare durante l'avventura e, come sempre nella serie Yakuza, sembrano tornare in gran quantità i mini-giochi. Tra questi sembrano esserci anche le corse a base di Go Kart, il karaoke e le freccette.

Prima di lasciarvi agli screenshot, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima di Yakuza Like a Dragon scritta dopo aver provato la versione demo del gioco disponibile su PlayStation 4.

Nel caso in cui ve lo foste perso, Yakuza Like a Dragon arriverà in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro nel corso del prossimo anno. Sebbene infatti la data d'uscita giapponese sia stata già ufficializzata e fissata al 16 gennaio 2020, non si hanno dettagli precisi su quella europea e americana.