Yakuza Like a Dragon: nuove informazioni sul sistema di crescita del personaggio

Sega ha pubblicato nuove informazioni sul sistema di crescita del personaggio presente in Yakuza: Like a Dragon, conosciuto come "Human Power". Incrementando le statistiche di Kasuga Ichiban, protagonista del gioco, si potrà potenziare il personaggio con nuove abilità.

Il sistema di Human Power sarà diviso in sei parametri differenti, ognuno dei quali, una volta implementato, permetterà di accedere a nuove conversazioni, di sbloccare le abilità di classe e persino di aumentare la propria popolarità all'interno del mondo di gioco femminile. Le sei statistiche sono così suddivise:

Passione : incide sulla forza di volontà e sul romanticismo

: incide sulla forza di volontà e sul romanticismo Mentalità : incide sulla forza mentale e sulla concentrazione

: incide sulla forza mentale e sulla concentrazione Allegria : incide sulla socievolezza e sull'umore

: incide sulla socievolezza e sull'umore Gentilezza : incide sull'accettazione e sull'empatia

: incide sull'accettazione e sull'empatia Intelligenza : incide sull'istruzione e sulla memoria

: incide sull'istruzione e sulla memoria Stile: incide sul fascino e sul carattere

I parametri potranno essere incrementati svolgendo diverse azioni di gioco e verranno influenzati dalle scelte del giocatore. All'interno della mappa saranno disseminati dei Play Spots, dei luoghi in cui è possibile svolgere particolari azioni - tra cui il golf, il Dragon kart e l'Oounabara Qualifications School - che sviluppano velocemente le statistiche. Vi ricordiamo che Yakuza: Like A Dragon debutterà sul mercato occidentale nel corso del 2020, in esclusiva su PlayStation 4.