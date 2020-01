Yakuza Like a Dragon: nuovi dettagli su Daigo Dojima e gli 'Yakuza Leggendari'

Yakuza Like a Dragon è sempre più vicino in Giappone, mentre in Occidente arriverà nel corso del 2020. SEGA sta contribuendo quasi ogni giorno ad innalzare l'hype dei giocatori, rivelando nuove informazioni sul gioco stesso e sui suoi personaggi, ed anche oggi ci sono importanti novità a riguardo.

Il publisher ha infatti descritto alcune vecchie conoscenze di Yakuza: si tratta di Daigo Dojima e di Masaru Watase, che si uniranno agli "Yakuza Leggendari", alcuni protagonisti storici della saga, che potranno essere evocati in battaglia come aiutanti.

Nello specifico Daigo Dojima è stato il sesto presidente del Tojo Clan, e Masaru Watase il numero due dell'Omi Alliance. La mossa speciale di Daigo si chiama "Eulogy of the Yakuza" e bersaglia i nemici con una raffica di proiettili, metre quella di Watase è la "Asura Hunderd Fissure Palms", che utilizza i suoi veloci e potenti pugni.

Gli altri Yakuza Leggendari annunciati sono naturalmente Kazuma Kiryu, il leggendario Drago di Dojima, che si scaglierà contro il il nemico con un potentissimo colpo; Taiga Saejima, che genererà un tornado di pura potenza; infine Goro Majima, che lancerà diversi coltelli contro l'avversario.

Insomma il gioco punta ad essere un prodotto del tutto nuovo, visto il deciso cambio di rotta soprattutto dal punto di vista dei combattimenti, ma non intende rinunciare al fattore nostalgia ed ai suoi carismatici personaggi.

Che ne pensate? Per approfondire, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Yakuza Like a Dragon. Sapevate inoltre che Yakuza Like a Dragon sarà doppiato anche in inglese probabilmente?