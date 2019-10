Yakuza Like a Dragon: Nuovo livestream sul gioco il 29 Ottobre

Buone notizie per i fan di Yakuza Like a Dragon, il nuovo capitolo della celebre saga di Toshihiro Nagoshi, ed il primo senza lo storico protagonista Kazuma Kiryu, la cui storyline si è conclusa con il sesto episodio. Sono infatti in arrivo alcune nuove informazioni sul gioco.

Sega ha annunciato un nuovo livestream ufficiale in arrivo il 29 Ottobre alle ore 13 italiane, dove sarà mostrato ulteriormente il gameplay di gioco e presumibilmente verranno svelate altre caratteristiche dell'avventura che vedrà protagonista Ichiban Kasuga.

A presentare il live stream ci saranno lo stesso direttore generale ed autore della saga, Toshihiro Nagoshi, insieme al chief producer Masayoshi Yokoyama, il producer Hiroyuki Sakamoto e il comico NO Motion.

Non è chiaro al momento di cosa si parlerà nello specifico, ma la diretta sarà visibile su YouTube, per cui restate "sintonizzati" sulle nostre pagine per tutte le eventuali novità su Yakuza Like a Dragon.

Il nuovo capitolo della saga uscirà il 16 Gennaio 2020 in Giappone, mentre per l'Occidente non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma il gioco arriverà sicuramente entro il 2020. Per approfondire potete leggere la nostra ultima anteprima di Yakuza Like a Dragon. Sapevate inoltre che in Yakuza Like a Dragon sarà presente un sistema di classi per i personaggi? Trovate tutto spiegato nella nostra news.