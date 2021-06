Yakuza Like a Dragon da oggi su Xbox Game Pass: la conferma all'E3 di Microsoft

Esattamente come anticipato dal leak di Tom Warren, Yakuza Like a Dragon è entrato a far parte del catalogo di Xbox Game Pass. Il JRPG con comattimenti a turni di SEGA è disponibile sin da oggi sia nel servizio per console Xbox che per PC Windows 10 e Xbox Cloud Gaming.

L'annuncio è stato ufficializzato tramite lo spettacolare trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ricco di scene d'azione e cutscene estreme che tanto iconiche hanno reso la serie nel corso degli anni. A differenza dei suoi predecessori, Yakuza Like a Dragon presenta un sistema di combattimenti a turni che strizzano l'occhio agli amanti dei JRPG vecchio stile. Al contrario, la serie spin-off di Judgement proseguirà con un combat system action in tempo reale.

"Ichiban Kasuga, uno scagnozzo di una famiglia di basso rango della yakuza di Tokyo, viene condannato a 18 anni di prigione per un crimine che non ha commesso. Senza mai perdere la speranza, Ichiban sconta la sua pena e torna in libertà solo per scoprire che nessuno aspetta il suo ritorno e che il suo clan è stato distrutto dall'uomo che rispettava di più".

Se abbonati ad Xbox Game Pass, dunque, sarete liberi di giocare il titolo senza alcun tipo di costo aggiuntivo su console Xbox, PC Windows e cloud. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Yakuza Like a Dragon.