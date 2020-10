Yakuza Like a Dragon: omaccioni in pannolone nel video sulle caratteristiche nextgen

SEGA e lo studio Ryu ga Gotoku ci propongono un singolare video di Yakuza Like a Dragon che, tra acconciature improponibili e omaccioni in pannolone (!!!), illustra le caratteristiche nextgen dell'avventura JRPG in arrivo su PC e console a novembre.

Il filmato, volutamente sopra le righe, riprende ed esagera i toni scanzonati dell'esperienza ludica e ruolistica che ci attende scatenando paura e delirio a Yokohama insieme agli antieroi di Like a Dragon.

Il riferimento all'assurda scena del video che mostra degli adulti in pannolone, ad esempio, viene utilizzato dagli sviluppatori giapponesi per rappresentare l'ampio ventaglio di situazioni GDR in cui potremo cacciarci in compagnia del nostro alter-ego. Nel filmato non manca nemmeno l'accenno alla raffinata intelligenza artificiale dei crostacei da battaglia, come pure all'"ottimismo ottimizzato dei protagonisti".

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che il GDR di SEGA arriverà il 10 novembre su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e PS4. L'utenza della console nextgen Sony, invece, dovrà pazientare fino al 2 marzo 2021 per poter ricevere l'upgrade per PS5 di Yakuza Like a Dragon, ma avrà comunque modo di giocare al titolo in retrocompatibilità e di accedere a questo aggiornamento in via del tutto gratuita come previsto per gli utenti Xbox.