Quanto dura Yakuza Like a Dragon?

Tra i giochi resi disponibili con il PlayStation Plus di agosto 2022 c'è anche Yakuza: Like a Dragon, il settimo capitolo della saga sviluppata dal Ryu Ga Gotoku Studio e che vede come protagonista Ichiban Kasuga. In attesa quindi di poter scaricare l'ultima tappa della saga di Yakuza, quante ore sono necessarie per completare il gioco?

Seguendo i dati riportati nella nostra recensione di Yakuza Like a Dragon, il titolo sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio richiederà oltre 35 ore per essere completato nella sua sola campagna principale. Per chi invece vuole scavare ancora più a fondo scoprendo ogni segreto dell'avventura, il sito HowLongToBeat, che fa una media sulle durate complessive di qualunque gioco in commercio, segnala che si sale ad almeno 67 ore considerando oltre alla storia anche le più importanti attività secondarie come quest ed eventi. Infine, vi serviranno 102 ore per esaurire tutto ciò che l'opera nipponica ha da offrire, inclusi quindi i trofei e gli obiettivi proposti.

Si tratta ovviamente di una stima e non è dunque detto che sarà questo il tempo esatto che impiegherete per scoprire tutti i segreti del gioco. Alcuni fattori, come la difficoltà e la cura nell'esplorazione delle attività offerte dagli scenari (come i celebri minigiochi) dipendono tutti dal proprio approccio all'esperienza.

Si preannuncia quindi un estate passata tra le strade di Yokohama e Kamurocho, dunque è bene prepararsi liberando spazio sulla propria console: ecco quanto pesano i giochi PlayStation Plus di agosto 2022.