Yakuza Like a Dragon su PC: data d'uscita anticipata, ecco i requisiti di sistema

Nel corso del pomeriggio è stata svelata la data d'uscita di Yakuza Like a Dragon su PlayStation 5, che potrà essere ottenuta dai possessori della versione PS4 grazie ad un upgrade gratuito. A distanza di poche ore, la pagina Steam del gioco si è aggiornata con i requisiti di sistema e una nuova data di lancio.

Il team di sviluppo ha infatti deciso di anticipare l'arrivo della versione PC di Yakuza Like a Dragon per fare in modo che il gioco arrivi lo stesso giorno anche su Xbox One e Xbox Series X. I giocatori PC potranno quindi iniziare a giocare a partire dal prossimo 10 novembre 2020 (ricordiamo che fino a poche ore fa il day one era fissato al 13 novembre 2020).

Ecco di seguito anche i requisiti di sistema dell'edizione PC del gioco SEGA:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-3470 oppure AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB oppure AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Archiviazione: 40 GB di spazio disponibile

Consigliati