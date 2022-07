Yakuza Like a Dragon su PlayStation Plus è in italiano oppure no?

Tra i giochi PlayStation Plus di agosto 2022 troviamo anche Yakuza Like a Dragon, il più recente episodio principale della serie SEGA, che ha introdotto un nuovo protagonista oltre ad abbracciare meccaniche in stile JRPG abbandonando l'impostazione Action/Adventure dei predecessori.

In passato gli Yakuza si sono distinti per non aver mai offerto sottotitoli e doppiaggio in lingua italiana, limitandosi a riportare testi in inglese e parlato in giapponese. Yakuza Like a Dragon è stavolta localizzato in italiano oppure no? La risposta è affermativa: l'avventura di Ichiban Kasuga offre sottotitoli interamente tradotti nella nostra lingua rendendo dunque pienamente comprensibile a chiunque l'evolversi della vicenda ed i numerosi dialoghi che la scandiscono.

Per quanto riguarda il doppiaggio, oltre al consueto parlato nipponico non mancherà anche l'opzione per le voci in inglese. Niente italiano in questo caso, limitato ai soli testi che comunque per molti giocatori bastano ed avanzano per godersi al meglio l'apprezzata opera del Ryu Ga Gotoku Studio. Like a Dragon ha quindi la possibilità di attirare più facilmente le attenzioni dei giocatori del Bel Paese, in particolare coloro che non hanno mai dato in precedenza una chance ai vecchi giochi della serie proprio per le barriere linguistiche.

Se siete comunque interessati a tutto il franchise principale di SEGA, ricordiamo che la serie Yakuza sta per arrivare sul PlayStation Plus, con i vari titoli che saranno disponibili per gli abbonati ai servizi Extra e Premium nel corso del 2022.