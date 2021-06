Yakuza Like a Dragon presto gratis su Xbox Game Pass? Il leak di Tom Warren

Mentre cresce l'attesa per lo Showcase Xbox & Bethesda dell'E3 2021, il giornalista Tom Warren fa trapelare l'anticipazione per l'imminente arrivo di Yakuza Like a Dragon nel catalogo digitale dei titoli fruibili gratis dagli iscritti a Xbox Game Pass.

Il Senior Editor di The Verge cita esplicitamente l'avventura action ruolistica con protagonista Ichiban Kasuga tra le sorprese previste da Microsoft per rimpolpare il catalogo del Game Pass. L'ingresso di Like a Dragon, d'altronde, sembra essere la conseguenza naturale della partnership siglata dalla casa di Redmond e SEGA per portare tanti titoli della serie di Yakuza su Xbox Game Pass. In calce alla notizia vi lasciamo l'inequivocabile tweet condiviso da Tom Warren.

Per una conferma o una smentita ufficiale a questa anticipazione, con ogni probabilità, bisognerà attendere "solo" fino a domani, 13 giugno, assistendo dalle ore 19:00 italiane lo Showcase Xbox & Bethesda per l'E3 2021. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.

Nel frattempo, vi invitiamo a ripercorrere le gesta dell'eroe dell'ultima fatica del team Yakuza, e scoprire le ambizioni che ne hanno accompagnato lo sviluppo, leggendo la nostra recensione di Yakuza Like a Dragon.