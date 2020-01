Yakuza Like a Dragon: primi dettagli sugli scontri con i boss Kiryu, Majima e Saejima

La data d'uscita giapponese di Yakuza Like a Dragon è sempre più vicina e gli sviluppatori stanno lentamente diffondendo nuove informazioni sul gioco. L'ultima ondata di dettagli riguarda alcuni speciali scontri con i boss che coinvolgono personaggi storici della serie, incluso il vecchio protagonista Kazuma Kiryu.

A questi particolari boss ci si riferisce con "Legends of the Yakuza" e, al momento, sappiamo che tra questi troveremo Kazuma Kiryu, Goro Majima e Taiga Saejima. Fortunatamente gli sviluppatori non si sono limitati a confermare l'identità di questi avversari ma hanno anche svelato alcune delle loro peculiarità, dal momento che ciascuno di essi avrà un particolare stile di combattimento. Majima è in grado di sferrare colpi rapidi e può attivare dei potenziamenti temporanei (contrassegnati da un bagliore viola) che gli consentono di paralizzare il protagonista e i suoi alleati. Saejima, al contrario, è molto forte e può colpire con grande forza i suoi avversari a suon di calci e pugni. Quando combattono insieme, Saejima e Majima possono eseguire degli attacchi combinati che non solo infliggono ingenti danni, ma sono anche imparabili.

Per quanto riguarda invece Kiryu, questo potrà utilizzare uno dei suoi quattro diversi stili di combattimento (Brawler, Rush, Breaker e Dragon of Dojima), ciascuno dotato di mosse uniche. Per sconfiggere il vecchio protagonista della serie dovrete riuscire a contrastare tutti i suoi attacchi, i quali includono anche contrattacchi e combo con le armi.

Vi ricordiamo che Yakuza Like a Dragon arriverà sugli scaffali di tutti i negozi giapponesi a partire dal prossimo 16 gennaio 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. La data d'uscita per il mercato europeo non è ancora stata fissata, in ogni caso il gioco dovrebbe arrivare anche in Italia nel corso del 2020.

