Yakuza Like a Dragon e i problemi con l'upgrade gratis PS5: SEGA al lavoro per risolvere

Come vi abbiamo riportato soltanto alcune ore fa, diversi giocatori già in possesso dell'edizione PlayStation 4 del gioco stanno riscontrando un problema per cui risulta impossibile effettuare l'upgrade PS5 di Yakuza Like a Dragon.

Fortunatamente gli sviluppatori di Ryo Ga Gotoku Studio sono immediatamente venuti a conoscenza della situazione, e con un comunicato sui propri canali social hanno confermato di essersi messi all'opera per riuscire a risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

"Abbiamo appreso dei problemi relativi al lancio di Yakuza: Like a Dragon su PS5 che impediscono ad alcuni utenti di scaricare il gioco e i DLC e di accedere all'aggiornamento gratuito da PS4. Stiamo esaminando il problema e speriamo di risolverlo il prima possibile", è quanto dichiarato dallo studio interno di SEGA. Segnaliamo che il problema persiste attualmente soltanto per la versione digitale, mentre in caso possediate il JRPG in formato fisico non dovreste incontrare alcun impedimento di sorta nell'effettuare l'upgrade.

Disponibile da oggi in versione nativa PlayStation 5, Yakuza Like a Dragon presenta - esattamente come su Xbox Series X - risoluzioni e frame-rate superiori sulla console next-gen di Sony, con la presenza dei due preset grafici: 4K/30fps e 1440p/60fps.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Yakuza Like a Dragon è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti sul JRPG di SEGA vi rimandiamo alla nostra Recensione.