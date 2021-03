Yakuza Like a Dragon: problemi con l'upgrade PS5, confronto grafico con PS4 Pro

Yakuza Like a Dragon, il primo capitolo della longeva serie a basarsi su un sistema di combattimenti a turni in pieno stile JRPG, è da oggi disponibile anche in versione nativa PlayStation 5.

Il canale YouTube ThePapiGFunk ha approfittato dell'occasione per pubblicare un video di comparazione tra le edizioni old e next-gen del titolo di SEGA. Come evidenziato all'interno del filmato che trovate in cima a questa notizia, tra le migliorie tecniche di cui è possibile beneficiare su PlayStation 5 abbiamo una risoluzione superiore, 60fps granitici e tempi di caricamento più rapidi. Sebbene il video non mostri a schermo dati particolarmente precisi, è stata la stessa SEGA a diffondere le informazioni tecniche riguardanti la versione next-gen di Yakuza Like a Dragon, che su PS5 come su Xbox Series X presenta due preset grafici: 4K/30fps o 1440p/60fps.

Stando a quanto riportato da PushSquare, tuttavia, sembra sia sorto un problema legato all'upgrade PS5 per i possessori della copia PS4 di Yakuza Like a Dragon. A quanto pare, dirigendoci sullo store per ottenere la versione next-gen del JRPG verremmo semplicemente rimandati all'acquisto del gioco, a dispetto del fatto che SEGA ha assicurato che l'upgrade sarebbe arrivato senza costi aggiuntivi. Apparentemente l'imprevisto si presenta solo con la versione digitale del titolo, ed è probabile che Sony si metterà al lavoro al più presto per riuscire a risolvere la questione.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Yakuza Like a Dragon è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate una guida per affrontare al meglio l'avventura di Ichiban Kasuga. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Yakuza Like a Dragon.