Yakuza Like a Dragon: il protagonista stringerà legami con gli amici, ecco a cosa servono

Sega ha rivelato una nuova meccanica che sarà presente in Yakuza Like a Dragon, settimo capitolo ufficiale della saga di Nagoshi, il primo senza il protagonista Kazuma Kiryu, che arriverà in Giappone a Gennaio 2020 e in Occidente nel corso del 2020 stesso.

Si tratta dei legami che il protagonista Ichiban Kasuga può stringere con alcuni amici. Combattendo fianco a fianco, o andando a mangiare e giocare nei Play Spots insieme a loro, il legame si rafforzerà, sbloccando una serie di vantaggi. Le loro abilità infatti aumenteranno, e gli permetteranno di cambiare stile, imparare nuove skill, eseguire combo con Kasuga in combattimento e così via.

C'è una schermata relativa proprio ai legami con i vari personaggi, all'interno della quale si potranno controllare i progressi in tal senso.

Per aumentarli è possibile effettuare diverse attività con i propri amici. La prima è andare insieme ai Play Spots e guardare un film, ad esempio. Anche mangiare insieme aumenterà il legame con un amico, dato che si attiverà una conversazione speciale chiamata "Table Talk" scegliendo l'ordine giusto dal menù.

Man mano che il legame con una persona si rafforzerà, si sbloccheranno anche delle side quest relative, che sarà possibile poi completare per scoprirne di più sulla storia di tale personaggio e stringerne ulteriormente il rapporto.

Una volta completate anche queste missioni, si sbloccheranno le cosiddette "Bond Skills". Il personaggio aiuterà Kasuga in battaglia e sarà possibile attivare una formidabile skill in combinazione tra i due.

Insomma, stringere amicizia sarà fondamentale nel gioco. Che ne pensate di questa nuova feature? Per approfondire, sul nostro sito trovate tutte le novità su Yakuza Like a Dragon, e la nostra ultima anteprima di Yakuza Like a Dragon.