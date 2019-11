Yakuza Like a Dragon su PS4 vedrà il ritorno di molti personaggi storici della serie

Nel corso di un evento in streaming organizzato da SEGA, Toshihiro Nagoshi ha confermato che in Yakuza Like a Dragon assisteremo al ritorno di alcuni tra i personaggi più famosi di questa storica serie action ruolistica.

Oltre alla già annunciata "partecipazione digitale" di Kazuma Kiryu in un ruolo minore, Nagoshi ha menzionato la presenza di personaggi come Taiga Saejima, Daigo Dojima e Goro Majima tra gli attori ingame che graviteranno attorno alla figura di Ichiban Kasuga, il protagonista di questo originale progetto con sistema di combattimento in salsa J-RPG.

Sempre durante l'evento trasmesso in streaming dalla divisione nipponica di SEGA, Toshihiro Nagoshi ha manifestato l'intenzione del suo team di sviluppo di introdurre anche altri personaggi nel cast di Yakuza Like a Dragon, suggerendo a tal proposito che il "tempo a schermo" di ciascun attore storico di Yakuza varierà in funzione del contesto narrativo e dell'impegno profuso dagli utenti nel portare a termine le attività secondarie che correranno parallelamente alla storia principale.

In attesa di scoprire cosa sarà mai successo al clan Tojo e agli abitanti più celebri (e controversi) di Kamurocho, vi ricordiamo che il nuovo kolossal ruolistico di SEGA è previsto al lancio in Occidente nel 2020 in esclusiva su PlayStation 4. Su queste pagine trovate la nostra video anteprima di Yakuza Like a Dragon.