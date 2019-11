Yakuza Like a Dragon riceverà presto una Demo, promettono gli sviluppatori

Il produttore di Yakuza Like a Dragon, Masayoshi Yokoyama, conferma dalle colonne dell'ultimo numero di Famitsu la volontà di lanciare una versione dimostrativa del titolo entro breve, presumibilmente prima della fine del 2019.

Stando a quanto riferito da Yokoyama, la Demo ci permetterà di rivivere le emozioni del gameplay di Yakuza Like a Dragon del TGS 2019, con una versione riveduta e "migliorata" della dimostrazione ammirata nel corso della recente manifestazione videoludica di Tokyo.

La versione dimostrativa di Like a Dragon destinata al pubblico occidentale sarà tradotta in inglese e, a detta del dirigente di SEGA e dello Yakuza Studio incaricato di dare forma a questo titolo, potrà essere scaricata gratuitamente da tutti gli utenti su PlayStation 4 per darci modo di familiarizzare con il peculiare sistema di combattimento in salsa JRPG che contraddistinguerà l'opera. Non sono da escludere, poi, delle sorprese riguardanti delle nuove aree esplorabili di Kamurocho e delle meccaniche di gameplay inedite.

Sempre dalle pagine di Famitsu, Yokoyama suggerisce che una di queste novità ludiche potrebbe coinvolgerci in lavori come quello della segretaria: nel sistema di combattimento della co-protagonista femminile del gioco, doppiata da Eri Kamataki, sarà infatti permesso l'utilizzo di forniture da ufficio come taglierine e puntine da disegno!

Il lancio di Yakuza Like a Dragon in esclusiva su PS4 è previsto in Giappone per il 16 gennaio: la versione europea e nordamericana sarà disponibile nei mesi successivi.