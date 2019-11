Yakuza Like a Dragon: SEGA mostra i personaggi dell'Omi Alliance

Continuano ad arrivare nuove informazioni e rivelazioni su Yakuza Like a Dragon, nuovo capitolo del celebre franchise di Toshihiro Nagoshi e primo episodio della storia senza lo storico protagonista Kazuma Kiryu, la cui storyline si è conclusa con Yakuza 6.

Stavolta SEGA ci presenta i personaggi dell'Omi Alliance, la più grande organizzazione yakuza del Kansai. Con base a Sotenbori, Osaka, un distretto che fa dell'intrattenimento il suo business principale, ed infatti è rivale di Kamurocho a Tokyo, l'Alleanza ha preso il controllo anche di Kamurocho stessa, dopo la caduta del Tojo Clan.

I nuovi personaggi sono Mitsuo Yasumura (voce di Satoshi Tsuruoka), aveva un grosso legame con il protagonista, Ichiban Kasuga, durante i loro primi giorni da yakuza nella famiglia Arakawa del Tojo Clan. Ha però continuato a servire Masumi Arakawa anche dopo che la famiglia è passata sotto l'ala dell'Omi Alliance.

Yousuke Tendou (voce di Miou Tanaka) è uno degli sgherri dell'Omi Alliance. È stato un pugile professionista, ma dopo uno scandalo è finito nel mondo della yakuza.

Infine Reiji Ishioda (voce di Shou Hayami), un altro assistente dell'Alleanza, un violento yakuza noto per il suo comportamento sopra le righe, e che tenta di risolvere tutto con la forza bruta.

Il gioco arriverà su PS4 il 16 Gennaio 2020 in Giappone, e nel corso del 2020 in Occidente, ed è previsto anche l'arrivo di una demo di Yakuza Like a Dragon a breve. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra anteprima di Yakuza Like a Dragon.