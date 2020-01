Yakuza Like a Dragon: Sega ha pubblicato i trailer pubblicitari del nuovo capitolo

Sega ha pubblicato due nuovi interessanti trailer pubblicitari per la versione giapponese di Yakuza Like a Dragon. In uno di questi in particolare, il protagonista del gioco Ichiban Kasuga sembra voler richiamare le atmosfere di Dark Souls.

La clip, della durata di soli 15 secondi, riesce a descrivere molti dei contenuti di Like a Dragon: si può formare una squadra, c'è un sistema di lavori come nei migliori classici JRPG e si possono vedere anche personaggi come Kiryu, Majima e persiono Nugget the Chicken. Il secondo filmato gioca invece sul duplice carattere della saga di Yakuza. Sega ha inoltre annunciato uno speciale livestream per festeggiare l'imminente uscita del gioco, che andrà in onda su YouTube e NicoNico il 15 gennaio alle ore 20:00. Durante lo show saranno presenti Kazuhiro Nakaya, Takaya Kurodo e Hidenari Ugaki, che sono alcuni dei doppiatori dei protagonisti di Yakuza Like a Dragon.

Yakuza Like a Dragon uscirà sul mercato giapponese il 16 gennaio, per PlayStation e PS4 PRO. Il titolo arriverà in occidente nel corso del 2020, anche se la finestra di lancio non è ancora stata annunciata. Intanto le prime recensioni di Like a Dragon sembrano positive: Famitsu ha assegnato al titolo un voto pari a 38/40, che si avvicina addirittura al Perfect Score.