Yakuza Like a Dragon: a spasso per Sotenbori, Kamurocho e Ijincho

Mentre i grandi action adventure occidentali continuano a puntare sui loro sterminati open world, la serie Yakuza procede imperterrita nella direzione opposta, preferendo la densità alla varietà nella creazione delle sue ambientazioni. Andiamo alla scoperta dei luoghi di Yakuza Like a Dragon, ora disponibile su PS4, PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Oltre a Sotenbori e Kamurocho, che si trovano rispettivamente a Osaka e Tokyo, Yakuza Like a Dragon permette ai suoi giocatori di andare a spasso anche per Isezaki Ijincho, una generosa porzione di Yokohama. Nonostante si tratti a mani basse dell'ambientazione più estesa della serie, non ha tradito l'attenzione alla densità e alla compattezza tipica dei capitoli precedenti.

Sotenbori è una delle località turistiche più rinomate del Giappone, ed è rinomata sia per la vita notturna che per il buon cibo. Tra i vicoli stretti di Kamurocho sono ancora avvertibili gli echi del Dragone di Dojima, che in questo quartiere ha vissuto gran parte delle proprie avventure. Isezaki Ijincho è profondamente diverso dagli altri quartieri, e presenta presenta un'impareggiabile varietà d'ambienti, culture e potenti organizzazioni. Raccontare l'atmosfera che permea questi luoghi non è facile, ma ci abbiamo provato sia nell'approfondimento sui luoghi di Yakuza Like a Dragon, sia nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia, di cui vi consigliamo caldamente la visione. Già che ci siete, date un'occhiata anche alla nostra recensione di Yakuza Like a Dragon.