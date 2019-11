Yakuza Like a Dragon, gli sviluppatori confermano: tornerà Nugget il Pollo!

Dalle pagine di Famitsu, gli sviluppatori di Yakuza Like a Dragon ci informano che con il loro prossimo, ambizioso action ruolistico assisteremo al ritorno del personaggio più razzolante della saga, ossia Nugget il Pollo.

Il più ruspante tra i rappresentanti della piccola e media imprenditoria di Kamurocho appare in una delle schermate esplicative mostrate dal team diretto da Toshihiro Nagoshi nell'ultimo numero di Famitsu, confermando così la volontà di SEGA di farci assistere, con Like a Dragon, al ritorno di molti personaggi storici della serie. Ma c'è un problema.

I trentuno anni che dividono Nugget il Pollo dalla sua partecipazione in Yakuza 0 rende infatti estremamente illogica la sua presenza nel cast del nuovo titolo, sempre in qualità di manager di attività da gestire insieme al protagonista (prima con Kazuma Kiryu e adesso con Ichiban Kasuga). Di conseguenza, non sappiamo se il volatile in questione sarà lo stesso Nugget del passato o se, al contrario, sarà uno dei suoi pronipoti incaricato di portarne avanti (rigorosamente a cresta alta e con il piglio ringalluzzito dell'imprenditore moderno) la pesante eredità spirituale.

In attesa di svelare l'arcano, vi ricordiamo che Yakuza Like a Dragon arriverà in Occidente nel corso del 2020 in esclusiva su PlayStation 4.