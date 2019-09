Yakuza Like a Dragon al Tokyo Game Show con un ricco calendario di eventi: ecco i dettagli

Si avvicina la data di avvio del Tokyo Game Show 2019 e i diversi attori del mercato videoludico hanno iniziato ad offrire dettagli sulla propria presenza alla fiera giapponese.

Tra questi troviamo SEGA, che ha condiviso informazioni che risulteranno decisamente interessanti per i videogiocatori che attendono di poter conoscere meglio quelle che saranno le caratteristiche di Yakuza: Like a Dragon. Il nuovo capitolo della celebre serie videoludica sarà infatti presente al Tokyo Game Show con un calendario di eventi decisamente ricco. Di seguito, vi riportiamo i principali dettagli sulla programmazione:

Giovedì 12 settembre : uno streaming offrirà i primi dettagli sulla produzione. Previste inoltre la condivisione di informazioni sul combat system di Yakuza Like a Dragon e la pubblicazione di un nuovo trailer;

: uno streaming offrirà i primi dettagli sulla produzione. Previste inoltre la condivisione di informazioni sul combat system di Yakuza Like a Dragon e la pubblicazione di un nuovo trailer; Venerdì 13 settembre : ulteriori avventure e combattimenti saranno il focus di una seconda presentazione. Inoltre, a partire dalle 21:00 del fuso orario giapponese prenderà il via un nuovo streaming, durante il quale sarà mostrato anche del gameplay del gioco;

: ulteriori avventure e combattimenti saranno il focus di una seconda presentazione. Inoltre, a partire dalle 21:00 del fuso orario giapponese prenderà il via un nuovo streaming, durante il quale sarà mostrato anche del gameplay del gioco; Sabato 14 settembre : un terzo appuntamento sarà dedicato alla trama del nuovo Yakuza;

: un terzo appuntamento sarà dedicato alla trama del nuovo Yakuza; Domenica 15 settembre: i personaggi del gioco saranno al centro di un'ultima presentazione;

Tutti gli appuntamenti elencati, ad eccezione dello streaming serale di venerdì 13, si svolgeranno nel medesimo orario, con inizio fissato per le ore 13:40 del fuso orario giapponese, corrispondenti alle ore 6:40 italiane.Insomma, sembra che durante il Tokyo Game Show sarà possibile apprendere diverse informazioni sul gioco. In attesa che la fiera nipponica abbia inizio, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale su Yakuza Like a Dragon , a firma di Giuseppe Carrabba.