Yakuza Like a Dragon: il trailer di annuncio in italiano

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio annunciano che l’ultimo capitolo della serie, Yakuza Like a Dragon arriverà in Giappone il 16 gennaio 2020 per PlayStation 4, con un’uscita occidentale prevista per il 2020.

Gli attori Shinichi Tsutsumi, Ken Yasuda e Kiichi Nakai presteranno le loro voci ai principali membri del cast del gioco, con Kazuhiro Nakaya che doppierà il protagonista principale, Ichiban Kasuga. Yakuza Like a Dragon introduce un nuovo protagonista principale per la prima volta dall'inizio della serie, che ha debuttato oltre un decennio fa — Ichiban Kasuga, un membro di basso livello della yakuza che cerca di dimostrare il proprio potenziale. Questo nuovo capitolo segue Ichiban Kasuga e il suo eterogeneo gruppo di improbabili alleati mentre tentano di raggiungere uno status più elevato in questo moderno dramma umano.

Yakuza Like a Dragon è molto più di un nuovo capitolo di Yakuza. Proprio come il nuovo titolo inglese, Yakuza: Like a Dragon è una rivisitazione completa del franchise e l'uscita coincide con il 15° anniversario della serie. La maggior parte del gioco si svolgerà a Ijincho in Yokohama, un'ambientazione su larga scala realizzata accuratamente e qui i giocatori esploreranno un lato completamente nuovo del Giappone mai visto prima nella serie. E non solo! Il combat system di Yakuza Like a Dragon ha subito una profonda revisione, combinando l'azione da rissa ereditata dai precedenti Yakuza a un battle system a turni in stile RPG.