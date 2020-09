Yakuza Like a Dragon: niente upgrade gratis da PS4 a PS5 per la versione su disco?

Con l'annuncio della data d'uscita di Yakuza Like a Dragon, SEGA e la divisione occidentale del Ryu Ga Gotoku Studio condividono un messaggio che alimenta i dubbi della community sulle modalità di accesso all'update grafico dalla versione PlayStation 4 dell'action ruolistico in salsa nipponica.

Nel post pubblicato su Twitter da RGG Studio, i rappresentanti del publisher e della software house giapponese precisano infatti che "i giocatori che acquistano la versione digitale per PS4 di Yakuza Like a Dragon su PlayStation Store potranno scaricare l'aggiornamento per la versione PS5 senza costi aggiuntivi quando verrà lanciata il 2 marzo del 2021".

A voler dar retta a questo messaggio, quindi, gli acquirenti dell'edizione PS4 su disco dello spin-off di Yakuza non potranno ricevere questo update grafico. Tra i tanti commenti all'ultimo post di RGG Studio troviamo però l'appunto di Romain Manhut, Senior Editor del portale videoludico francese Gameblog, in cui precisa che tale aggiornamento sarà disponibile "anche per la versione fisica. Ne ho ricevuto conferma".

Speriamo quindi di ricevere al più presto un chiarimento definitivo da parte di SEGA: nel frattempo, vi ricordiamo che Yakuza Like a Dragon sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X / S, mentre per la versione PS5 bisognerà attendere fino al 2 marzo del prossimo anno.