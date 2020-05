Yakuza Like a Dragon: la versione occidentale per PC avvistata su SteamDB

A quanto pare la versione PC di Yakuza Like A Dragon potrebbe essere in arrivo, almeno stando a quanto riportato su SteamDB, uno strumento online che esamina periodicamente il database di Steam alla ricerca di nuove aggiunte o modifiche.

Il gioco è infatti stato avvistato su SteamDB intorno alle 19:00 di oggi ed è stato classificato come "Unkown App 1235140" seguito dal commento "deleted or hidden to the public", che sta ad indicare che la pagina dedicata a Yakuza Like a Dragon potrebbe essere stata creata per errore oppure più probabilmente creata e nascosta in vista di un futuro annuncio. Seppure priva di informazioni e dettagli la pagina presenta un certo numero di immagini per gli elenchi Steam, i loghi del gioco e il titolo localizzato per l'occidente.

In attesa di un eventuale annuncio, Yakuza Like a Dragon ha realizzato un ottimo successo in Giappone e in Asia, raggiungendo in poco meno di due mesi dal lancio quota 400.000 copie distribuite. Yakuza Like a Dragon è stato pubblicato il 16 gennaio scorso sul mercato asiatico e il lancio per il mercato occidentale è ancora sprovvisto di una data di lancio ufficiale, sebbene dovrebbe avvenire nell'arco del 2020.