Yakuza Like a Dragon, nessuna versione PS5? Lo suggerisce il rating

Nel corso del mese di maggio, il team di Microsoft aveva confermato l'arrivo di Yakuza Like a Dragon al lancio su Xbox Series X: ad oggi, tuttavia, non vi sono notizie di una versione PlayStation 5 del titolo.

Da parte di SEGA non sono mai giunte conferme ufficiali in merito ad una sua esistenza, che viene ora ulteriormente rimessa in discussione dalle informazioni ricavabili dal rating. Come di consueto, il percorso di avvicinamento alla pubblicazione del gioco ha infatti visto l'intervento degli enti preposti all'attribuzione di una precisa classificazione che definisca l'età consigliata per il pubblico di riferimento. Di recente, sia il PEGI (Pan European Game Information) sia l'ESRB (Entertainment Software Rating Board) hanno emesso il proprio giudizio su Yakuza: Like a Dragon, equivalente rispettivamente a PEGI 18 e Mature.



Ad attirare l'attenzione degli osservatori, tuttavia, è stato un altro dettaglio: su entrambi i portali, le schede legate alla produzione riferiscono infatti dell'esistenza di versioni PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X. Del tutto assente invece ogni riferimento ad un approdo di Yakuza: Like a Dragon su PlayStation 5. Al momento, dunque, non sussistono conferme su di una versione next gen del gioco dedicata al nuovo hardware Sony.



In attesa di eventuali aggiornamenti in merito, ricordiamo che il nuovo capitolo della saga SEGA porterà con sé molte novità: ve ne ha parlato il nostro Giuseppe Carrabba nel suo provato di Yakuza: Like a Dragon.