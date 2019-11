Yakuza Like a Dragon: Video Anteprima del nuovo gioco SEGA

Sul Playstation Store giapponese è stata resa disponibile una versione di prova del nuovo capitolo della serie: l'abbiamo provata, in attesa del lancio del gioco fissato per il 2020 su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Yakuza Like a Dragon sarà il primo episodio che non vedrà come protagonista Kazuma Kiryu, la cui storyline si è conclusa, in teoria, con Yakuza 6. Ciò nonostante la presenza di Kiryu nel gioco è stata confermata dall'ultimo trailer, anche se ancora non è chiaro in che vesti vedremo il "Drago di Dojima".

Il personaggio principale sarà invece Ichiban Kasuga, una new entry della serie, che pare cambierà molte cose rispetto alle sue incarnazioni passate, a cominciare dal sistema di combattimento che ora ricorderà molto di più quello dei giochi di ruolo, rispetto alla componente totalmente action di Yakuza.

Non mancheranno i minigiochi, uno su tutti quello relativo alle corse sui Go Kart, che assicureranno al gioco la solita mole di ore di divertimento a livello di side quest, substories ed attività secondarie. Tutto questo sarà disponibile all'inizio di gennaio 2020 in Giappone, mentre in Occidente bisognerà aspettare un pochino di più, nonostante l'arrivo del gioco sia previsto comunque nel corso del 2020.

Nel frattempo, date un'occhiata alla nostra prova della demo, e se non vi bastasse, alla nostra analisi del gameplay di Yakuza Like a Dragon visto alla Gamescom.