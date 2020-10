Yakuza Like a Dragon su Xbox Series X e PC: criminalità Next Gen!

Dopo aver provato una lunga demo di Yakuza Like a Dragon per PC e Xbox Series X, siamo finalmente pronti a raccontarvi le nostre impressioni preliminari su questo atteso action J-RPG firmato da SEGA e dallo studio Ryu ga Gotoku.

Girovagando per i distretti di Yokohama in compagnia del pad di Xbox Series X, l'esperienza interattiva confezionata da SEGA ha confermato quanto di buono è stato possibile intravedere nei trailer datici in pasto in questi mesi dagli autori giapponesi.

Dalla prova di Like a Dragon, infatti, emerge prepotente la volontà del Ryu ga Gotoku Studio di fare tesoro della propria esperienza per ampliare gli orizzonti della serie e traghettarla nella nextgen con un capitolo spin-off che, pur con tutti i distinguo del caso, riesce a divertire con combattimenti a turni dall'impostazione JRPG classica. Il tutto, impreziosito dalle pregevoli scelte di design in perfetto stile Yakuza e da una pletora di attività in cui cimentarsi per spezzare il ritmo dell'avventura.

Per saperne di più sui contenuti e sulla bontà dell'impianto ludico e narrativo di questo progetto, non vi resta che ammirare il nostro video e leggere l'approfondimento a firma di Davide Falconero Persiani con il resoconto della prova di Yakuza Like a Dragon.

L'uscita del titolo è prevista per il 10 novembre su PC, Xbox Series X|S, Xbox One e PS4. Quanto all'upgrade gratis per PS5 di Yakuza Like a Dragon, l'utenza della console nextgen Sony dovrà pazientare fino al 2 marzo 2021.