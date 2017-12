Yakuza: nessun annuncio alla PlayStation Experience, ma il 2018 sarà "un grande anno"

Manca davvero poco alla, che si svolgerà il 9 e 10 dicembre ad Anaheim, in California, e la curiosità è prevedibilmente alle stelle.

I fan di Yakuza rimarranno tuttavia delusi, poiché non è previsto nessun annuncio legato alla serie nel corso dell'evento. Lo hanno dichiarato Sam Mullen e Scott Strichart, responsabili della localizzazione dei titoli della serie, durante uno streaming dedicato a Yakuza 0. Hanno tuttavia aggiunto che il 2018 sarà "un grande anno" per il franchise.

Che ci sia altro in programma per l'anno prossimo oltre alla pubblicazione di Yakuza 6: The Song of Life dalle nostre parti, prevista per il 20 marzo? Potrebbe trattarsi dell'annuncio della data d'uscita occidentale di Yakuza Kiwami 2, il remake del secondo capitolo della serie in uscita il 7 dicembre esclusivamente in Giappone. Al momento, quindi, non possiamo far altro che restare in attesa.

Vi ricordiamo che la conferenza di Sony alla PlayStation Experience 2017 si terrà il 9 dicembre alle 5:00 (ora italiana). Successivamente si svolgeranno numerosi panel dedicati ai titoli della casa giapponese, come Ghost of Tsushima di Sucker Punch, annunciato alla Paris Games Week 2017, e Dreams, che non si fa vedere da un bel po' di tempo.