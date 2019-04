Yakuza per Nintendo Switch continua a non essere nei piani di SEGA

Nonostante la serie Yakuza non abbia granché da spartire con le piattaforme di casa Nintendo (all'appello figura solamente Ryū ga Gotoku 1&2 HD per Wii U, esclusivo per il mercato giapponese), di tanto in tanto riemergono in rete delle domande sul possibile arrivo della serie su Nintendo Switch.

Nel corso di un'intervista concessa a IGN Japan, il produttore della serie Toshihiro Nagoshi si è ritrovato nuovamente a parlare dell'argomento, specificando che SEGA non ha alcun piano per portare la serie action/adventure in terza persona sulla console ibrida, almeno per il momento. Si tratta di una dichiarazione un po' differente da quella rilasciata da Daisuke Sato lo scorso luglio, che ha parlato di Nintendo Switch come una piattaforma non adatta per la serie. In quell'occasione, si è giustificato spiegando che nel 2013 Ryū ga Gotoku 1&2 HD per Wii U si è rivelato un completo fallimento (appena 2.000 copie vendute nella prima settimana).

L'intervistatore ha poi chiesto a Nagoshi se gli piacerebbe vedere Kazuma Kiryu e Goro Majima in Super Smash Bros. Ultimate. Il produttore ha trovato quest'evenienza molto divertente, per poi affermare in maniera scherzosa che Masahiro Sakurai, il papà del picchiaduro, non li vorrebbe nel suo gioco. La serie Yakuza, ricordiamo, tornerà prossimamente su PlayStation 4 con un capitolo nuovo di zecca che, a detta degli sviluppatori, sarà molto differente dai precedenti.