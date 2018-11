Yakuza: nuovi annunci in arrivo durante il KF Showcase dell'8 dicembre

A quanto pare Sega ha in serbo alcune novità per la serie di Yakuza. Come dimostrano i due Tweet in calce alla notizia, la compagnia giapponese farà uno o più annunci durante il Kinda Funny Games Showcase di dicembre.

In uno scambio di cinguettii Sega afferma di essere stata convinta dalle parole del cofondatore di Kinda Funny Greg Miller, che ha proposto al colosso giapponese di annunciare novità per la serie di Yakuza. Di cosa potrebbe trattarsi? Secondo alcuni utenti potrebbe essere la conferma del lancio occidentale di Yakuza 3 HD, Yakuza 4 HD e magari anche di Yakuza 5 HD. Altri invece propendono per il reveal di un nuovo spin-off della serie, sulla falsariga di Judge Eyes. Qual è la vostra opinione in merito? Quali sono le vostre aspettative? Per saperne di più, non possiamo fare altro che attendere qualche giorno: il Kinda Funny Games Showcase 2018 si terrà infatti sabato 8 dicembre alle 19:00 (fuso orario italiano).