Yakuza: il nuovo gioco della serie verrà annunciato a dicembre?

Yakuza Like A Dragon è arrivato solo da pochissimi giorni in Occidente ma il lancio in Giappone risale al gennaio 2020, che sia già tempo di annunciare un nuovo episodio? Non lo sappiamo con certezza ma SEGA of Japan ha lanciato un piccolo indizio in merito.

Il prossimo 8 dicembre la compagnia terrà un livestream celebrativo per i 15 anni di Yakuza, alla trasmissione prenderanno parte non solo i membri del team di sviluppo e il producer Toshihiro Nagoshi ma anche attori e doppiatori che negli anni hanno prestato volto e voce ai personaggi della saga.

La trasmissione "ripercorrerà i primi 15 anni di Yakuza e darà uno sguardo al futuro della serie", parole che sembrano anticipare un possibile annuncio di un nuovo gioco, ma non è certo, SEGA potrebbe infatti limitarsi a parlare genericamente delle novità previste per il futuro di Yakuza ma senza annunciare un progetto specifico.

Ne sapremo di più tra poche settimane, nel frattempo se volete scoprire il più recente episodio della saga vi rimandiamo alla recensione di Yakuza Like A Dragon, disponibile ora in anteprima temporale esclusiva next-gen su Xbox Series X/S e su PC, PS4 e Xbox One.