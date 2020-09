Yakuza: un nuovo gioco verrà annunciato domenica al Tokyo Game Show

Completamente a sorpresa, il co-presentatore dello show SEGA Nama in programma domenica 27 settembre ha rivelato che durante l'episodio assisteremo all'annuncio di un nuovo gioco della serie Yakuza.

La trasmissione andrà in onda domenica 27 settembre alle 04:50 del mattino (ora italiana) in occasione del Tokyo Game Show 2020, la diretta sarà co-condotta da Ayana Tsubaki e in scaletta trovano spazio anche "le ultime informazioni sulla serie Yakuza e l'annuncio del nuovo episodio della serie." Il Tweet del conduttore Tsubaski è stato cancellato ed è ora visibile solo tramite la cache di Google, evidentemente ha svelato in anticipo quello che doveva rimanere un reveal segreto.

Non è chiaro però quale sia l'esatto contenuto dell'annuncio, SEGA potrebbe annunciare Yakuza Kiwami 3 o magari un gioco del tutto nuovo o ancora un sequel di Yakuza Like A Dragon. Tante le possibilità, pochissime le certezze, ne sapremo di più domenica mattina all'alba.

Nelle scorse ore è stato confermato che SEGA è al lavoro sul film di Yakuza, inoltre ricordiamo che l'ultimo episodio della saga, il già citato Like A Dragon, arriverà in Europa a novembre su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, in seguito anche su PlayStation 5.