Yakuza Online arriva in Giappone entro il 2018, aperte le pre-registrazioni

SEGA ha annunciato che Yakuza Online sarà disponibile in Giappone entro il 2018 su PC e dispositivi iOS e Android. Nel frattempo, a partire da oggi è possibile effettuare la pre-registrazione per partecipare al gioco.

In base al numero totale di pre-registrazioni (effettuabili sul sito ufficiale del gioco) che verranno raggiunte, i giocatori verranno ricompensati con una serie di bonus in-game. Li elenchiamo di seguito:

10.000 pre-registrazioni - 100 diamanti

30.000 pre-registrazioni - Un Upgrade Coin e 100 diamanti (per un totale di 200)

50.000 pre-registrazioni - Cinque Ability Coins e 100 diamanti (per un totale di 300)

80.000 pre-registazioni - Stamina al massimo e 100 diamanti (per un totale di 400)

100.000 pre-registrazioni - SSR Haruka Sawamura e 100 diamanti (per un totale di 500)

Yakuza Online proporrà un mix di meccaniche RPG, combattimenti a turni e schermate di dialogo in stile visual novel. Il protagonista del gioco sarà Ichiban Kasuga, di ritorno a Kamurocho dopo diciassette anni di prigionia per un crimine che non ha mai commesso.

SEGA ha inoltre fatto sapere che svelerà nuove informazioni su Yakuza Online nel corso di una trasmissione che andrà in onda alle ore 14:00 di martedì 28 agosto. Ricordiamo che al momento il titolo è previsto soltanto in Giappone, ma non è esclusa la possibilità che il gioco possa arrivare anche in Occidente nel prossimo futuro. Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher.