Yakuza Online: nuove informazioni verranno svelate il 28 agosto

SEGA ha fatto sapere che svelerà nuove informazioni su Yakuza Online nel corso di una trasmissione che andrà in onda alle ore 14:00 di martedì 28 agosto.

Potrete seguirla su YouTube oppure su NicoNico. Durante il livestream, la casa giapponese avrà modo di parlare anche della versione per Nintendo Switch di Valkyria Chronicles 4, di Shenmue 1 & 2 per PlayStation 4 e di Persona Q2: New Cinema Labyrinth per 3DS.

Yakuza Online è stato annunciato esattamente un anno fa. Si tratta di un titolo free-to-play con acquisti opzionali in-game che verrà lanciato in Giappone entro quest'anno su PC, iOS e Android. Il protagonista è Kasuga Ichiban, che ritorna nella città natale dopo 17 anni trascorsi in prigione. La storia sarà ambientata a Kamurocho, dopo gli eventi narrati in Yakuza 6: The Song of Life. Nessuna notizia ancora sul suo eventuale arrivo in Occidente. Se ve lo siete perso, vi consigliamo di guardare il primo video gameplay ufficiale, grazie al quale potete farvi un'idea precisa sul progetto.