Yakuza Online per iOS e Android: SEGA svela la data di lancio in Giappone

Yakuza Online, il controverso spin-off per sistemi mobile iOS e Android annunciato da SEGA lo scorso anno, potrà essere scaricato gratuitamente il prossimo 21 novembre su App Store e Google Play ma, purtroppo, nella sola versione destinata al mercato interno giapponese.

A chi si fosse perso i nostri precedenti articoli al riguardo, ricordiamo che il progetto di Yakuza Online non è incentrato su Kazuma Kiryu ma verte attorno alla figura di Kyosuke Ichiban, con personaggi secondari conosciuti dai fan della serie come Akiyama e Majima a far da contorno a una storia legata, ancora una volta, ai rapporti tra gli abitanti di Kamurocho e la malavita organizzata che ne decide il destino giocando con le loro vite come fossero delle inermi marionette.

Dal punto di vista delle meccaniche di gameplay spicciole, il titolo prova a scendere a compromessi con le limitazioni di un ecosistema di gioco "atipico" per la saga come può esserlo quello dei sistemi mobile attraverso l'adozione di scontri a turni simil-JRPG all'interno di scenari chiusi in cui l'utente, selezionando uno ad uno i personaggi del proprio gruppo, può effettuare attacchi e mosse elusive attraverso delle semplici gesture che ricordano molto da vicino le dinamiche di combattimento introdotte dalla trilogia action ruolistica di Infinity Blade.

Gli appassionati della serie action di Toshihiro Nagoshi saranno però felici di sapere che Yakuza Kiwami può essere scaricato gratuitamente dagli abbonati al servizio PS Plus su PlayStation 4 fino alla fine del mese di novembre e che il rifacimento HD di Densetsu o Tsugumono, l'avventura dinamica conosciuta qui da noi con il ben più familiare nome di Yakuza 4, arriverà in Giappone a gennaio 2019 per poi approdare in Occidente nel corso del prossimo anno con una versione PS4 completamente localizzata in inglese (e si spera con sottotitoli in italiano).