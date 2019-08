Yakuza Remastered Collection annunciato ufficialmente per PS4, Yakuza 3 disponibile ora

A seguito dei rumor e dopo essere improvvisamente apparso tra le pagine del PlayStation Store statunitense, Yakuza Remastered Collection, al cui interno i giocatori troveranno un trittico della serie composto da Yakuza 3, 4 e 5, è stato ufficialmente annunciato da SEGA.

Circa un anno fa, SEGA annunciava Yakuza 3, 4 e 5 in versione Remastered per il mercato giapponese, e non ha mai confermato la pubblicazione occidentale. A quanto pare il publisher ha finalmente deciso di rimediare, decidendo peraltro di includere tutti e tre i giochi in una sola raccolta.

Stando a quanto viene riportato su Twitter, è il solo Yakuza 3 Remastered ad essere immediatamente disponibile per il download su PlayStation 4. Yakuza 4 sarà invece pubblicato il 29 ottobre, mentre il quinto capitolo arriverà l'11 febbraio 2020. Una volta lanciati tutti gli episodi, arriverà anche un'edizione fisica della raccolta, presumibilmente prevista per il prossimo anno.

Come potete osservare tramite il cinguettio che trovate in calce, tutti i contenuti originali (inclusi quelli del cut content) saranno inclusi all'interno delle versioni occidentali dei giochi, che potranno inoltre contare su una localizzazione aggiornata agli standard moderni. Confermati inoltre i 1080p a 60fps e i testi in lingua inglese per il celebre mini-gioco del karaoke.