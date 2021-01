Yakuza Remastered Collection gratis su Xbox Game Pass: disponibile su Xbox One e PC

Tra i nuovi giochi Xbox One e Xbox Series X di gennaio 2021, la serie di SEGA dedicata alla criminalità organizzata del Sol Levante ha rivestito un ruolo da protagonista.

Dopo aver militato per mesi in esclusiva su console di casa PlayStation, la raccolta proposta da The Yakuza Remastered Collection ha infatti finalmente varcato i confini del mondo Microsoft. Annunciata nell'ormai lontana estate del 2019, la raccolta è stata progressivamente arricchita, in un percorso conclusosi lo scorso febbraio con l'uscita di Yakuza 5 Remastered. Ora, la produzione è disponibile anche su Xbox One e PC. Ovviamente, grazie alle funzioni di retrocompatibilità degli hardware next gen, The Yakuza Remastered Collection può essere giocato anche su Xbox Series S e Xbox Series X. Gli utenti abbonati a Xbox Game Pass possono inoltre usufruire gratuitamente dell'aggiunta del titolo al catalogo del servizio sin dal Day One, sia su console sia su PC.



The Yakuza Remastered Collection include al suo interno tre differenti capitoli della serie SEGA. Tra questi ultimi, troviamo dunque Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered e Yakuza 5 Remastered. Kazuma Kiryu attende dunque la community verdecrociata per proseguire la propria epopea videoludica, con versioni rimasterizzate che includono diversi contenuti ripristinati e un nuovo adattamento in lingua inglese.