Yakuza Remastered Collection: il Producer su contenuti rimossi e localizzazione

Nel corso della Gamescom 2019, è giunto l'annuncio dell'arrivo di Yakuza Remastered Collection su Playstation 4. La raccolta, che include Yakuza 3, 4 e 5, varca così i confini del mercato nipponico, giungendo anche in Europa.

In seguito all'annuncio ufficiale, il Producer della serie, Daisuke Sato, ha avuto modo di offrire alcune considerazioni in merito all'estensione dell'area geografica di pubblicazione della raccolta. Tra i temi trattati, quello della localizzazione. Sato ha sottolineato che il team sta impiegando risorse maggiori per rendere l'opera fruibile anche al pubblico occidentale: "Non inseriremo contenuti per soddisfare il pubblico occidentale, ma nel tempo abbiamo dedicato sforzi maggiori alla localizzazione", soprattutto per renderla maggiormente lineare e comprensibile. Sul tema dei temi trattati dalla serie, Saito ha inoltre aggiunto: "Personalmente, non credo che i territori occidentali comprenderanno a pieno il concetto dei clan Yakuza nella cultura giapponese. Ma in fondo anche io apprezzo il film 'Il Padrino' per esempio, pur non comprendendo completamente è il concetto di mafia. Ma ci sono interazioni umane, due gruppi rivali, un'ottima trama di fondo, e penso che lo stesso si applichi alla serie Yakuza".



La Remastered Collection non vanterà esclusivamente una localizzazione curata, ma anche una revisione di alcuni contenuti. Saito ha infatti evidenziato come sia trascorso del tempo dalla realizzazione di Yakuza 3: "[...] a quei tempi - afferma- la percezione delle tematiche LGBTQ era differente da come è ora, è un tema diverso, con modi diversi di considerarlo e di parlarne". Si è dunque scelto di rimuovere alcune sottotrame, perché giudicate non più coincidenti con la visione moderna del mondo.



Ad ora, la versione rimasterizzata di Yakuza 3 è già disponibile su Playstation 4. Per la pubblicazione degli altri due capitoli sarà invece necessario attendere qualche tempo: Yakuza 4 e Yakuza 5 arriveranno sullo store della console Sony rispettivamente in data 29 ottobre 2019 e 11 febbraio 2020. Attesa inoltre anche una raccolta in versione retail, per ora priva di data di uscita.