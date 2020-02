Yakuza Remastered Collection: con l'uscita di Yakuza 5 Remastered la collezione è completa

Annunciata durante la Gamescom 2019, Yakuza Remastered Collection è ora completa e disponibile su PlayStation 4. Con l'arrivo dell'ultimo capitolo della raccolta, Yakuza 5 Remastered, uscito oggi sul mercato occidentale, si conclude il percorso a tappe che ha reso accessibile la famosa saga sulle console dell'attuale generazione.

Yakuza Remastered Collection comprende infatti tre capitoli della serie: Yakuza 3 Remastered, uscito in concomitanza dell'annuncio, Yakuza 4 Remastered, uscito il 29 ottobre 2019 e Yakuza 5 Remastered uscito proprio oggi 11 febbraio. La Collection può vantare una localizzazione rivista e migliorata, nonché una revisione di alcuni contenuti. Come ha sottolineato il producer della serie, Daisuke Sato, alcuni dei temi trattati nei capitoli di Yakuza hanno subito un cambiamento di percezione rispetto all'epoca in cui uscirono i titoli originali.

I tre giochi contenuti nella Yakuza Remastered Collection possono essere acquistati individualmente o insieme al prezzo di 59,99 euro. Il pacchetto contiene anche uno speciale tema dinamico per PS4 che raffigura la famigerata body art del protagonista Kazuma Kiryu, inizialmente in bianco e nero e che si colora gradualmente. Intanto Yakuza Like a Dragon ha raggiunto la vetta delle classifiche giapponesi.