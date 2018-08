Yakuza: SEGA sonda l'interesse dei fan europei su remaster e nuovi capitoli della serie

SEGA ha lanciato online un nuovo sondaggio con cui intende conoscere l'interesse dei giocatori europei nei confronti dell'arrivo delle remastered e di nuovi capitoli della serie di Yakuza.

Nello specifico, il publisher è interessata a sapere se i giocatori siano interessati alle remastered di Yakuza 3, già pubblicata in Giappone, Yakuza 4 e Yakuza 5, anch'essi attesi solo sul mercato asiatico per la primavera del 2019. Per quanto riguarda gli spin-off, abbiamo Yakuza: Ishin!, giunto a febbraio in Giappone 2014 su PS3 e PS4, e Yakuza: Kenzan!, pubblicato nel Paese del Sol Levante su PlayStation 3 nel 2008. In aggiunta, una domanda del sondaggio viene anche dedicata al possibile arrivo di nuovi capitoli della serie.



Di seguito, vi riportiamo per punti le domande che il publisher pone alla fanbase europea:

Quanto sei interessato ad acquistare remastered/remake di giochi esistenti della serie di Yakuza?

Quanto sei interessato ad acquistare nuovi giochi ambientati nel mondo di Yakuza?

Quanto sei interessato ad acquistare giochi sviluppati dagli autori di Yakuza ambientati in altri mondi, come l'imminente Fist of the North Star?

Quanto sei interessato ad acquistare i vari spin-off che non hanno mai ricevuto una release europea?

A voi la parola, dunque: potete consultare e compilare il sondaggio seguendo questo indirizzo.