I giochi di Yakuza in sconto su PS Store? Su Xbox Game Pass sono 'gratis', dice Microsoft

Nel mentre attendiamo di scoprire se il grande annuncio di Ryu Ga Gotoku del 2024 riguarderà la serie di Like a Dragon, il franchise storicamente noto con il nome di Yakuza è in sconto sulle piattaforme PlayStation, così come fatto notare dall'account X|Twitter di PlayStation UK.

Sebbene si tratti di un'occasione da non lasciarsi scappare per gli utenti Sony, Microsoft ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina alla concorrenza e portare acqua al suo mulino. Come potete osservare dando uno sguardo al post che vi abbiamo riportato in calce, la divisione britannica di Xbox non è rimasta a guardare ed ha ricordato a tutti che i capitoli della serie di Yakuza ora in sconto su PlayStation sono disponibili "gratuitamente" con Xbox Game Pass.

Gli sconti su PlayStation riguardano i remake che hanno tirato a lucido i capitoli originali della serie di SEGA, fino ad arrivare a Yakuza 6: The Song of Life. Nel catalogo del servizio Microosoft troviamo inclusi anche i più recenti Yakuza Like a Dragon e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Approfittiamo dell'occasione per rimandarvi alla nostra Anteprima di Like a Dragon Infinite Wealth, il prossimo capitolo principale della serie curata da RGG Studio in arrivo su PC e console il 26 gennaio.