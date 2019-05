Yakuza: la storia del nuovo gioco è terminata, in corso il doppiaggio

Se siete fanatici della saga di Toshihiro Nagoshi, Yakuza, abbiamo buone notizie per voi: lo stesso general director della serie, ha finalmente diffuso alcune nuove informazioni sul prossimo capitolo di Yakuza, quello con Ichiban Kasuga nel ruolo di protagonista, al posto di Kazuma Kiryu, la cui storia si è conclusa con Yakuza 6.

Stando a quanto riportato da Gematsu, la storia del gioco sarebbe già conclusa, e sarebbero addirittura in corso già i doppiaggi, la maggior parte dei quali sarebbero anche già stati registrati. Ci sono inoltre molte voci coinvolte, che dovrebbero stupire il pubblico (probabilmente però si tratta dei doppiatori giapponesi).

Il nuovo protagonista, Ichiban Kasuga, come detto, è molto più aperto di Kiryu, parla di più ed ha motivazioni diverse per le sue azioni. Quindi sarà anche la stessa storia ad essere "sentita" in maniera differente dal giocatore, così come il gameplay. Il nuovo Yakuza sarà diverso dai precedenti, ci sarà una rinfrescata insomma, di cui la serie cominciava in effetti a sentire il bisogno.

Nagoshi ha parlato anche di PlayStation 5, rivelando però che anche dopo la sua uscita, PS4 potrebbe continuare a rimanere il focus principale degli sviluppatori ancora per un po'. Stando al producer, la potenza di PS5 è incredibile, e non sono ancora del tutto chiare le potenzialità che darà modo di esplorare in ambito gameplay, ad esempio, ed ha espresso molta curiosità sulle intelligenze artificiali, che saranno protagoniste in futuro anche nei videogiochi.