Yakuza: Xbox Game Pass ha reso la serie più popolare, secondo il producer

Intanto che si cerca di capire se Like A Dragon 8 si chiamerà così anche in occidente oppure no, il producer Masayoshi Yokoyama rivela un interessante dato riguardo la serie di Yakuza, d'ora in avanti nota a livello globale con il nome di Like A Dragon.

Stando alle parole del numero uno di Ryu Ga Gotoku Studio, il franchise ha ottenuto una grossa spinta in termini di popolarità da quando è sbarcato su Xbox Game Pass, attirando in questo modo l'attenzione di un numero ancora più grande di appassionati sia negli Stati Uniti che in Europa. Yokoyama lo conferma nel corso di un'intervista con Twinfinite, alla domanda se lo sbarco su un servizio come il Gass Pass ha aiutato ad accrescere la popolarità della serie e se è un modello che funziona bene per Yakuza/Like A Dragon.

"In termini di pubblico, credo che in Occidente ci siamo espansi considerevolmente. Difficile dire se ciò dipende dalla distribuzione multipiattaforma o dal cambio di genere e protagonista a partire da Yakuza Like A Dragon, oppure da entrambi. Personalmente però, penso che servizi come il Game Pass, che ha permesso alle persone di giocare i vecchi capitoli pubblicati nel corso degli anni, hanno abbondantemente contribuito ad aumentare il nostro pubblico di riferimento", afferma Yokoyama.

Alla luce di queste parole è altamente probabile che Ryu Ga Gotoku Studio continuerà a guardare con attenzione al Game Pass anche per i progetti degli anni a venire. Lo stesso producer ha inoltre rivelato, nel corso di una precedente intervista, anche i motivi per cui Yakuza non arriva su Nintendo Switch, ritenuta poco consona per una piattaforma di questo tipo.