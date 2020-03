Yakuza Zero e Kiwami: aggiornamento gratis alla Deluxe Edition su PC

SEGA ha annunciato che tutti coloro che hanno acquistato le edizioni standard di Yakuza Zero e Yakuza Kiwami per PC riceveranno gratuitamente l'aggiornamento alle edizioni Deluxe dei due giochi citati.

La Deluxe Edition di Yakuza Zero e Yakuza Kiwami include nuove Trading Card, avatar, sfondi e un fumetto manga digitale, tutto accessibile tramite il menu Extra una volta effettuato l'aggiornamento che viene proposto da Steam in automatico. Si tratta di una bella occasione per ottenere nuovi contenuti per Yakuza Zero e Yakuza Kiwami a costo zero, bonus che faranno sicuramente piacere ai fan della serie SEGA.

L'ultimo episodio della saga, Yakuza Like A Dragon, è uscito in Giappone lo scorso mese di gennaio riscuotendo un notevole successo con oltre 400.000 copie vendute, al momento il lancio è stato confermato in Occidente nel corso del 2020 ma una finestra precisa non è stata resa nota. In Asia il gioco è disponibile solo su PlayStation 4 e PS4 PRO, non sappiamo se per il debutto in Europa e Nord America SEGA aggiungerà anche le versioni per altre piattaforme come PC e Xbox One.