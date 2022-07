Yakuza Zero, Kiwami e Kiwami 2 tornano a sorpresa su Game Pass

Come notato da XboxERA e come verificato da chi scrive, Yakuza Zero, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 sono nuovamente disponibili su Xbox Game Pass e PC Game Pass, dopo essere stati rimossi nei mesi scorsi a causa della scadenza degli accordi contrattuali tra Microsoft e SEGA.

A quanto pare però le due parti hanno trovato un nuovo accordo ed i tre giochi sono tornati ora nel catalogo del servizio in abbonamento, a partire da oggi martedì 5 luglio. Si tratta di una ottima occasione per riscoprire la saga di Yakuza, Yakuza Zero è il prequel della serie mentre Kiwami è il remake del primo Yakuza uscito nel 2005 su PlayStation 2, Kiwami 2 è invece la riedizione di Yakuza 2.

Si tratta di tre giochi indispensabili per iniziare a scoprire la saga, una volta esplorate le origini di Yakuza potete continuare ad approfondire la storia con Yakuza 3, 4 e 5 fino al grande epilogo Yakuza 6 The Song of Life, mentre Yakuza Like A Dragon è una sorta di reboot con un nuovo protagonista e meccaniche di gioco profondamente modificate, pur mantenendo il fascino di Yakuza.

Nelle prossime ore Microsoft annuncerà i giochi Xbox Game Pass di luglio 2022 confermando il ritorno di Yakuza Zero, Kiwami e Kiwami 2.