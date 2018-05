Yamzu annuncia tornei eSport basati sulla blockchain e con grandi montepremi

Yamzu, la piattaforma di tornei basata su browser, organizzerà tornei online basati sui tuoi videogiochi preferiti. In palio grandi montepremi: la missione di Yamzu è diventare punto di riferimento online per i tornei eSport.

Di seguito, quanto riportato nel comunicato ufficiale: "I tornei saranno basati sulle abilità dei singoli giocatori e protetti da diversi livelli di sicurezza per evitare l’uso di cheat da parte dei più “furbi”. Non c’è quindi spazio per barare: il miglior giocatore prende tutto. Volevamo reinventare il modo in cui funziona l'industria degli esport. La tecnologia blockchain ci aiuterà a raggiungere il nostro pieno potenziale, stiamo creando una crypto moneta, una valuta che funziona in qualsiasi parte del mondo e che attirerà molti giocatori che non hanno avuto la possibilità di partecipare ai tornei di eSports fino ad oggi"dice Asiad Majeed, CEO e fondatore di Yamzu.

La società ospiterà i propri tornei sulla piattaforma Yamzu "Per chiarire: l’accesso ai tornei sarà completamente gratuito, saranno aperti a chiunque. Vogliamo rimuovere tutte le limitazioni esistenti che impediscono la partecipazione attiva nell'industria degli eSport "- aggiunge Asiad. La piattaforma è già funzionante ma è in corso la riprogettazione grafica e l'implementazione della crittografia. I tornei sponsorizzati da Yamzu inizieranno nell’autunno 2018 con gettoni Yamzu in vendita da agosto basati sulla blockchain."