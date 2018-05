Yao Ming, ex stella della NBA, investe nella squadra cinese EDG

L'organizzazione cinese di esport EDG ha annunciato oggi la chiusura di un round di finanziamento di circa $ 15,7 milioni di dollari. EDG è un team molto conosciuto di League of Legends, in grado di vincere il Mid-Season Invitational nel 2015.

Questo finanziamento rappresenta la prima apertura dell'organizzazione verso investimenti esterni in cinque anni di attività. Wu Lihua, l'amministratore delegato del gruppo Super League, proprietario di EDG, ha dichiarato nel comunicato stampa che la società sperava di guadagnare non solo un capitale aggiuntivo, ma anche di cambiare il metodo di gestione.

"Questa non è una piccola industria", ha detto Wu. "L'organizzazione richiede processi di gestione più forti e competenze esterne aggiuntive al fine di accelerarne la crescita".

I due maggiori investitori nell'attuale round sono Yao Capital e China Capital Zhongcai. Yao Capital è una società di investimento fondata dalla star del basket cinese Yao Ming, che ha giocato in NBA per gli Houston Rockets ed è entrato da tempo nella Hall of Fame del basket che conta.

China Capital Zhongcai, invece, ha esperienza nell'investire nella scena dell'entertainment cinese. "L'esport rappresenta la cultura e l'intrattenimento di una nuova generazione di giovani", ha detto Wu. "Speriamo di poter creare un più stretto rapporto con i fan ".

La crescita degli esport in Cina è esemplificata dai rapidi cambiamenti nella struttura della LPL, la principale lega di League of Legends. La LPL ha presentato in anteprima una struttura in franchising quest'anno con team assegnati a specifiche regioni d'origine. "Il mercato cinese degli esport dovrebbe riunire i migliori giocatori del mondo", ha detto Wu. "EDG spera di svolgere un ruolo di riferimento in questo e di promuovere lo sviluppo complessivo del settore".

Alcune squadre come Royal Never Give Up (Pechino) e Team WE (Xi'an) hanno già selezionato la loro città natale. EDG, fondata a Guangzhou, è attualmente in procinto di selezionare la propria base per le operazioni.