Yasuyuki Oda di SNK parla della possibilità di sviluppare un reboot di Metal Slug

Nel corso del Tokyo Game Show 2018, Dualshockers ha avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Yasuyuki Oda, il Game Division Deputy General Manager di SNK, che in questa occasione ha parlato di un eventuale reboot di Metal Slug.

Il dirigente ha affermato che la compagnia ha diverse volte preso in considerazione l'idea di sviluppare un reboot della serie, considerando anche tutte le problematiche annesse: "Se facessimo un reboot di Metal Slug, i giocatori sarebbero soddisfatti con la classica meccanica 'un colpo e sei morto'? Il pubblico pensa davvero che dovremmo procedere in questo modo? [...] Ovviamente i giocatori vogliono il ritorno di molte serie. Ci hanno chiesto Garou (Fatal Fury), Art of Fighting, Last Blade, Metal Slug...e a noi piacerebbe molto lavorarci, per ovvie ragioni. Ne discutiamo sempre, ma ogni volta che parliamo di Metal Slug cominciamo a pensare: 'è accettabile lanciare un gioco del genere oggi?". Che ne pensate delle parole di Yasuyuki Oda? Secondo voi un ipotetico reboot di Metal Slug dovrebbe mantenere le meccaniche che hanno fatto la fortuna della serie in passato, oppure puntare su qualcosa di completamente nuovo? Quale approccio dovrebbe adottare SNK allo scopo di proporre un eventuale capitolo inedito al passo coi tempi?